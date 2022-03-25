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Адыгея заключила больше половины контрактов по нацпроектам

Адыгея заключила больше половины контрактов по нацпроектам

Руководство Адыгеи уже заключило более половины от объема контрактов по мероприятиям нацпроектов, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Объем заключенных контрактов по нацпроектам - 55%, по всем проектам и программам - 65%", - говорится в сообщении.

Общая стоимость мероприятий по нацпроектам на 2022 год составляет 5,7 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей - средства федерального бюджета. Глава республики Мурат Кумпилов считает, что Адыгея своевременно выполнит задачи по нацпроектам.

Кроме того, до конца первого полугодия планируется законтрактовать мероприятия по трем крупным проектам с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

"Будут заключены контракты по проектам создания промышленной зоны в Тахтамукайском районе, по строительству инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки в Майкопе, а также по строительству обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - добавили в правительстве.

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