Турецкий "Бешикташ" возглавил французский наставник

25 мар. 16:55

Новым главным тренером турецкого футбольного клуба "Бешикташ" назначен французский специалист Валерьен Исмаэль. Об этом сообщили в пресс-службе стамбульской команды.

Соглашение с 46-летним наставником подписано до конца текущего сезона с возможностью продления на один год.

Напомним, в феврале 2022 года Валерьен Исмаэль покинул пост главного тренера "Вест Бромвича". Он возглавлял английскую команду с июня 2021 года. Под его руководством "Вест Бромвич" провел 31 матч, в которых одержал всего 12 побед.