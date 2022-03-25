Верхний Ларс открылся для автобусов и легковых автомобилей

25 мар. 16:48

Военно-Грузинская дорога расчищена от снега, возобновлено движение легкового автотранспорта и автобусов, информирует пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешить движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 13:10 мск", - сообщает ведомство.

Утром 24 марта сильный снегопад закрыл дорогу для всех видов транспорта.