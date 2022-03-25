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Байден выступит со "значительной" речью об Украине

Байден выступит со &quot;значительной&quot; речью об Украине

Президент США Джо Байден выступит в Варшаве с речью о событиях на Украине, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Завтра он выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии", - приводит его слова РИА Новости.

Салливан отметил, что Байден намерен обрисовать контекст и историю конфликта, изложить свое видение его перспектив.

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