Байден выступит со "значительной" речью об Украине

25 мар. 16:41

Президент США Джо Байден выступит в Варшаве с речью о событиях на Украине, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Завтра он выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии", - приводит его слова РИА Новости.

Салливан отметил, что Байден намерен обрисовать контекст и историю конфликта, изложить свое видение его перспектив.