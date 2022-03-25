На Ставрополье столкнулись КамАЗ и Audi, пятеро погибших

25 мар. 16:44

Вечером 24 марта неподалеку от поселка Затеречного в Ставропольском края произошло ДТП с участием автомобиля Audi A7 и КамАЗа. Об этом сообщили в УГИДД по региону.

Примерно в 22:00 водитель автомобиля Audi A7 по неустановленным на данный момент причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе маленький ребенок, передает "Победа26".

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.