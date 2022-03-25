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Путин освободил Чубайса от обязанностей своего спецпредставителя

Путин освободил Чубайса от обязанностей своего спецпредставителя

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Освободить Чубайса Анатолия Борисовича от обязанностей специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Чубайс был представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с 4 декабря 2020 года.

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