Путин освободил Чубайса от обязанностей своего спецпредставителя

25 мар. 16:09

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Освободить Чубайса Анатолия Борисовича от обязанностей специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Чубайс был представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с 4 декабря 2020 года.