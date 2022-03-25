Микропластик есть в крови почти 80% людей

25 мар. 15:53

Ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека, соответствующее исследование опубликовано в журнале Environment International.

Небольшое исследование выявило показало микропластик в крови почти у 80% протестированных людей. Кровь проверили у 22 добровольцев, пластик выявили у 17. Самыми распространенными типами пластика, обнаруженными в крови, были полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэтилен и полимеры стирола. Этот пластик каждый из нас встречает ежедневно - это пакеты и бутылки, упаковка продуктов, одноразовые столовые приборы.

"Результаты исследования является первым доказательством, что в нашей крови есть полимерные частицы — это революционный результат. Но мы должны расширить исследование и увеличить размеры выборки, количество оцениваемых полимеров", – считают исследователи.

Влияние микропластика на здоровье человека продолжает изучаться. По данным ВОЗ, «нет доказательств, указывающих на озабоченность здоровьем человека» по поводу микропластика в питьевой воде.