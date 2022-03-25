На Кубани впервые проходит чемпионат России по ски-альпинизму

Чемпионат и Первенство России по ски-альпинизму стартовали в пятницу на горнолыжных курортах Краснодарского края.
Соревнования продлятся до 27 марта, участие в них принимают более 50 россиян. Чемпионат организует "Центральный клуб ски-альпинизма и скоростного движения" при поддержке Министерства спорта России, Федерации альпинизма России и Краснодарского края.
Цель соревнований в популяризации нового олимпийского вида спорта в России и отбор в сборную России по ски-альпинизму.
Ски-альпинизм включен в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.