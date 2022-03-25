Дагестан окончательно вытеснит Adidas и Nike из России

25 мар. 15:35

Руководство Дагестана поддержат региональные предприятия, занимающиеся созданием импортозамещающей продукции, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Нам надо использовать потенциал дагестанских заводов, рассмотреть возможность поддержать их субсидиями, чтобы они переформатировали свое производство и взяли на себя часть этих заказов", - цитирует пресс-служба вице-премьера Дагестана Руслана Алиева.

Помимо этого, Минпромторг Дагестана заявил, что буйнакская обувная фабрика "БОФФ" первой на Северном Кавказе удостоена статуса "производителя российской обуви", получив, тем самым, фактический доступ на участие в госзаказе и закупкам госкомпаниями.

"Сейчас стране крайне важно рассчитывать на собственные производства, которые способны обеспечить гражданское население качественной продукцией собственного изготовления. На данном этапе в реализацию отдельных пунктов задач по импортозамещению способны активно включиться и дагестанские предприятия", - сказали в пресс-службе.