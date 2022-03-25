Санкции - да, эмбарго - нет: Как теперь коллективный Запад будет помогать Украине?

24 марта состоялись сразу три саммита с участием западных лидеров: G7, ЕС и НАТО. Темы – Украина и как быть с Россией. Начнем с саммита НАТО. Так как это военный блок, вопросы здесь обсуждались тоже военные. Руководители США и других стран Альянса с грустью наблюдают за тем, как их подопечные из Украины несут большие потери в технике и живой силе. Но ввести войска в Украину они не могут, потому что это приведет к войне с Россией и ядерной войне. На саммите в Брюсселе этот аргумент еще раз подтвердился. Страны НАТО будут продолжать поставлять вооружения Украине, но без отправки своих войск.

Французский президент Эмманюэль Макрон дал понять, что даже в отправке оружия есть лимиты. И как бы ни умолял Владимир Зеленский, попросивший передать Украине 1% всех танков и самолетов Запада, такую технику НАТО передавать не будет. Как сказал Макрон, "это бы означало стать участником войны". Немцы поддержали эту позицию, сославшись на то, что у каждой страны свой подход по данному вопросу. Накануне канцлер Шольц вылил на своих польских коллег холодный душ, сказав, что никаких миротворцев НАТО на Украину отправлять не стоит. Так что помощь Украине и дальше будет ограничиваться переносными противотанковыми установками. Крупные системы ПВО отправлять бессмысленно, ведь их уже на границе ликвидируют российские ракеты.

Саммит НАТО показал, что организация будет больше концентрироваться на защите своих рубежей. Для этого решено усилить восточное крыло Альянса и отправить в Венгрию, Румынию, Болгарию и Словакию четыре боевые группы. Кроме того, страны НАТО увеличат расходы на оборону, от чего выиграют производители оружия в США, Британии и Франции. Наконец сбылась мечта Трампа…

Вторая встреча состоялась в составе стран "большой семерки". Раньше она называлась "большой восьмеркой", но после крымской весны Россию оттуда исключили. Организация занимается экономическими вопросами, так что выступавший на этой встрече Зеленский просил Европу, Америку и Японию усилить санкционное давление на Россию. От G7 Зеленский каких-то новых крупных санкций не дождался, так как санкционный потенциал в принципе они исчерпали. Но "большая семерка" пообещала проконтролировать выполнение уже действующих ограничений. Причем не только европейскими, американскими и японскими компаниями, но и другими странами.

G7 хочет мешать России обойти санкции через Китай, СНГ и Ближний Восток. Пока конкретных мер в этом направлении нет, но сегодня США объявили, что изучают третичные санкции против стран, кто будет сотрудничать с Россией. Из новых мер можно также отметить, что G7 дала своим банкам команду присмотреться к транзакциям ЦБ России с золотом, чтобы мешать ему стабилизировать российскую экономику.

Экономика была в эпицентре и саммита Европейского союза. От ЕС Зеленский и его сторонники из Польши и Прибалтики ждут введения эмбарго на все энергоносители из России. Но здесь ситуация такая же, как и с вводом миротворцев НАТО и поставками танков. Крайне опасно. Шольц уже заявил, что отказ от русского газа приведет к рецессии европейской экономики, которая и так находится в незавидном положении. Но обольщаться тем, что Европа на 40% зависит от российского газа, тоже не стоит. Европейцы всерьез принялись искать альтернативу. Конечно, это не дело двух дней, и до конца спецоперации Европа не справится с этой задачей, но Германия, например, уже обозначила конкретные цели: до конца года избавиться от нашего угля, уменьшить в два раза покупку нефти и снизить зависимость от газа с 50% до 30%.

Вторым важным вопросом на встрече лидеров ЕС было принятие или непринятие Украины в организацию. Зеленский сказал, что Украина уже в ближайшее время должна быть в союзе. Эту просьбу, как и просьбу об эмбарго, Брюссель выполнить пока не может. Вопрос членства будет направлен на оценку Еврокомиссии, что по сути значит, что Киев будут и дальше держать в предбаннике. Касательно расширения НАТО, кстати говоря, Запад дал совсем другое заключение. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что двери блока остаются открытыми. Но здесь, скорее всего, речь идет не об Украине, а о Швеции и Финляндии.

В сухом остатке ЕС, НАТО и G7 будут постепенно усиливать экономическое давление на Россию и поставлять Украине вооружение, но воевать за Украину и закрывать газовый кран они пока не готовы.