Росатом отгрузил для АЭС "Аккую" первый ключевой элемент оборудования реакторного острова

25 мар. 15:15

АО "ЗиО-Подольск", входящее в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергомаш", отгрузило первый барботер для энергоблока № 3 АЭС "Аккую" в Турции, сообщает пресс-служба "Атомэнергомаша".

Входящий в систему компенсации давления реакторной установки Барботер является одним из основных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Аппарат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для конденсации пара, поступающего из первого контура реакторного отделения. Масса изделия - 15 тонн, длина - порядка 8 м, диаметр - 2,5 м, высота - 4 м.

Оборудование доставят на АЭС автомобильным и водным транспортом. На автоприцепе барботер с закладными деталями отгружается от завода производителя до порта в Санкт-Петербурге. Там оборудование перегружается на судно и следует водным путем до Турции.