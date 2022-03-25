ШОС внимательно следит за ситуацией в Афганистане

25 мар. 15:12

Мир и стабильность в Афганистане имеют важнейшее значение для мира, безопасности, развития и процветания Шанхайской организации сотрудничества и всего региона ШОС. Об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

"Мы относимся к этому с высоким вниманием и озабоченностью", - подчеркнул он.

Чжан Мин также сообщил, что в июле 2022 года пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. "Я полагаю, что там также состоятся углубленные и серьезные дискуссии по Афганистану", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, генсек ШОС отметил важность оказания эффективной поддержки и помощи афганскому народу, особенно - в гуманитарной сфере. Он напомнил, что афганский вопрос может быть в корне решен только политико-дипломатическими методами, этот процесс должен основываться на Уставе ООН и нормах международного права.