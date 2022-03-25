Эрдоган назвал Ильхама Алиева знатоком России

25 мар. 14:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, который лучше всех знает Россию. Об этом он сказал журналистам, сопровождавшим его во время поездки в Брюссель.

Эрдоган поведал, что во время однодневного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию главной темой их обсуждений стали Россия и Украина.

"Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, которые хорошо знают Россию. Его отношения с господином Путиным известны всем", - цитирует турецкого лидера TRT Haber.