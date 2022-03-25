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Эрдоган назвал Ильхама Алиева знатоком России

Эрдоган назвал Ильхама Алиева знатоком России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева одним из лидеров, который лучше всех знает Россию. Об этом он сказал журналистам, сопровождавшим его во время поездки в Брюссель.

Эрдоган поведал, что во время однодневного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию главной темой их обсуждений стали Россия и Украина.

"Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, которые хорошо знают Россию. Его отношения с господином Путиным известны всем", - цитирует турецкого лидера TRT Haber.

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