В Дагестане предложили заморозить цены на продукты

25 мар. 14:45

Глава управления ФАС РФ по Дагестану Каир Бабаев предложил заморозить цены на продовольственные товары в республике из-за роста более чем на 10%.

По его словам, с начала текущего года сахар в магазинах Дагестана подорожал на 42%, гречка и прочие крупы – на 40%. Подсолнечное масло дешевых сортов возросло на 11%, в дорогом сегменте – на 69%.

"Мы подошли плотно к такой ситуации, когда надо замораживать цены. Такое прописано в законе о регулировании торговой деятельности, когда за месяц цена растет более чем на 10%", - цитирует Бабаева "Аргументы и факты".

Он отметил, что в росте цен на продукты в Дагестане несут ответственность не сельхозпроизводители или торговые сети, а посредники и спекулянты.