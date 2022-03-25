Казахстан может запретить экспорт сахара

25 мар. 14:45

Власти Казахстана рассматривают возможность запретить экспорт сахара для того, чтобы обеспечить им нужды внутреннего рынка.

До конца года потребителям в республике потребуется порядка 45 тыс тонн сахара, информирует Минсельхоз страны. Сейчас прорабатывается вопрос закупа необходимых объемов.

"Предлагается закрепить за каждым сахарным заводом отдельные регионы в зависимости от логистики. Также предусматривается вопрос закрепления СПК (социально-предпринимательскими корпорациями) форвардных контрактов с заводами для гарантированного закупа необходимых объемов сахара в стабфонды по фиксированной цене", - говорится в сообщении министерства.

Ведомством предоставлена квота на беспошлинный ввоз 126 тыс тонн сахара и сахара-сырца тростникового, а также инициировано введение запрета на экспорт сахара. Кроме того, Минсельхоз Казахстана вносит изменения в НПА по квотированию ввоза беспошлинного сахара.

Власти могут внедрить разрешительный порядок на ввоз сахара, обнулить НДС на импорт и реализацию белого сахара и сахара-сырца, увеличить посевные площади и валовый сбор сахарной свеклы.