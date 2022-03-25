Си Цзиньпин и Джонсон поговорили об Украине

25 мар. 14:29

Сегодня состоялся телефонный разговор председателя КНР СИ Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Украине. Китайский лидер изложил принципиальную позицию Пекина, отметив, что мировому сообществу необходимо на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине.

Помимо этого, председатель КНР также сообщил, что КНР готова продолжать играть конструктивную роль в данном вопросе, передает РИА Новости.