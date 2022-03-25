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Израиль проведет "исторический" саммит с США и тремя арабскими странами

Израиль проведет &quot;исторический&quot; саммит с США и тремя арабскими странами

МИД Израиля сообщил о проведении "исторического" саммита, в котором примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Марокко, ОАЭ и Бахрейна, сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"По приглашению министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в эти воскресенье и понедельник (27/03 и 28/03) в Израиле состоится исторический дипломатический саммит", - сказано в Twitter.

В сообщении также говорится, что Блинкен и главы МИД арабских государств посетят Израиль "для проведения ряда дипломатических встреч".

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