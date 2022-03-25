ЕС поможет Украине с восстановлением

25 мар. 13:58

Европейский совет дал согласие на создание трастового фонда солидарности с Украиной, который используют для восстановления страны. Об том говорится в заявлении Евросоюза.

Работы по восстановлению начнутся после урегулирования ситуации на Украине.

"С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров", - сказано в документе.

Помимо этого, главы государств и правительств стран ЕС призвали Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь Украине, чтобы помочь провести необходимые реформы, передает РБК.



