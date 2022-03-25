Уровень доверия Путину в России растет

25 мар. 13:59

Опрос ВЦИОМ показал, что все больше россиян доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют его деятельность.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,6% респондентов (плюс 1% за неделю). Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,9%, что на 0,7% больше, чем неделей ранее", - следует из результатов опроса.

Работу премьер-министра положительно оценили 51,6% респондентов (плюс 0,9% за неделю), при этом положительная оценка правительства России снизилась до 51,6% (минус 0,4% за неделю).

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 14 по 20 марта. Участниками опроса стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.