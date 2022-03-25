Синоптики дали прогноз погоды на лето в Краснодарском крае

25 мар. 13:45

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз погоды в Краснодарском крае с апреля по сентябрь 2022 года.

Весной на Кубани количество осадков и температурный фон будут в пределах нормы. В июне и июле погода в регионе также будет в рамках нормы, осадков на юге края будет меньше обычного. В августе в западной части Кубани будет жарко и дождливо, в сентябре погода вернется к многолетней норме.

Синоптики отмечают, что долгосрочный прогноз носит предварительный характер. В прошлом году такой прогноз оправдался с точностью в 72%, добавили в пресс-службе Гидрометцентра.