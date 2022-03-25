Дагестанский завод попал под американские санкции

25 мар. 13:25

Располагающийся в Каспийске завод "Дагдизель" оказался в новом списке антироссийских санкций США, сообщает Минфин Штатов.

Напомним, новые санкции коснулись 347 человек, включая главу правления Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы, в том числе дагестанские парламентарии, а также 49 юридических лиц.

Попадание в санкционный список завод "Дагдизель оценил руководитель Дагестана Сергей Меликов. По его словам, своим решением Вашингтон признал роль предприятия в укреплении обороноспособности России.

"Все более абсурдные антироссийские санкции США коснулись и одного из дагестанских предприятий – завода "Дагдизель". Мне кажется, это лучшее признание роли нашего завода в укреплении обороноспособности и военной мощи России", – написал Меликов в своем Telegram-канале.