СМИ: ВСМ Москва-Санкт-Петербург не будут финансировать из ФНБ

25 мар. 13:12

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом решили не финансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишут "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника.

Власти России пересматривают планы инвестиций из фонда проектов, реализация которых наименее целесообразна в сложившихся условиях, сообщили источники.

В конце 2021 года на ВСМ в ФНБ было зарезервировано почти 500 млрд рублей, теперь от реализации проекта решено отказаться. В условиях новых санкций реализация проекта полностью утратила актуальность - подорожали импортные материалы, снизился платежеспособный спрос, прогнозы по перевозкам ухудшились, из-за санкционных ограничений на импорт снизились технологические возможности.

"Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ - почти 100%", - заявил газете близкий к правительству источник.