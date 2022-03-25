Лидеры Евросоюза учредили первую оборонную стратегию

25 мар. 13:07

Лидеры стран Европейского союза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества - "Стратегический компас ЕС". Об этом заявил сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"У нас есть план, чтобы сделать реальный шаг для развития европейской обороны и безопасности. Наша задача теперь быстро и в полном объеме реализовать его на практике", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что "Стратегический компас ЕС" предусматривает создание Сил быстрого реагирования ЕС численностью в 5 тыс человек. "Мы также будем повышать готовность наших сил путем регулярных полевых маневров, которые никогда не проводились на уровне Евросоюза, усиливать наши возможности командования и контроля и обеспечивать более быстрое и более гибкое принятие решений", - цитирует его ТАСС.

Боррель также анонсировал расширение возможностей по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство. "Мы также расширим инвестиции в необходимые стратегические средства и возможности нового поколения", - добавил он.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, все это позволит сделать сообщество более продвинутым источником безопасности и более сильным глобальным партнером для НАТО и ООН.