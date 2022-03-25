Эрдоган: Турция не может отложить в сторону отношения с Россией

25 мар. 12:30

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в ближайшее время с российским лидером Владимиром Путиным итоги саммита НАТО в Брюсселе.

"Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На этих переговорах мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО в Брюсселе", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Далее он подтвердил, что тема с передачей Украине приобретенные у России комплексы С-400 закрыта окончательно, поскольку комплексы являются собственностью Турции.

"Во-первых, сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны. Другой вопрос, что наш руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже дал необходимый ответ со всей чуткостью на то, что написало издание Wall Street Journal. Им этого ответа достаточно. Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: "Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?". Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов", - подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, глава республики заявил, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как получает половину потребляемого газа из России, а также не может позволить своим гражданам замерзнуть без газа из России. Он напомнил, что РФ строит вместе с Турцией атомную электростанцию "Аккую".

"С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС "Аккую". Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это президенту Франции Эмманюэлю Макрону, он отвечает: "Вы правы". Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль", - заключил Эрдоган.