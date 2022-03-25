Жителей Москвы предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре

25 мар. 12:36

В Москве с 26 по 29 марта ожидается снег, гололедица и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В департаменте рекомендуют жителям города держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а при гололедице - надевать обувь на плоской нескользящей подошве. Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение и повысить шанс образования пробок и ДТП. "В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112", - сказано в заявлении.