Поезда между Узбекистаном и Россией могут начать курсировать в апреле

25 мар. 12:33

Возобновить железнодорожное сообщение с Россией власти Узбекистана планируют уже в начале апреля, пишет РИА Новости.

"Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится", - сообщил министр транспорта республики Ильхом Махкамов в пятницу в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте.

Он напомнил, что железнодорожное сообщение было прервано в марте 2020 года из-за пандемии, сейчас возобновление движения пассажирских поездов между странами является очень актуальным.

"Только ориентироваться на авиасообщение неправильно. Потому что сейчас есть большой контингент людей, который нуждается в таких поездках", - отметил министр.

Также Узбекистан с 1 апреля возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном.