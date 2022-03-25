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Стало известно о ситуации с продуктами на Ставрополье 

Стало известно о ситуации с продуктами на Ставрополье 

Глава комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края Денис Полюбин соообщил о том, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края работают стабильно, в штатном режиме. 
"Предприятия обеспечены всем необходимым запасом для бесперебойной работы: сырьем, вспомогательными материалами. Запасы готовой продукции на складах составляют до 30 дней, торговые запасы в распределительных центрах крупных торговых сетей – до 200 дней", - сказал он на брифинге в региональном правительстве. 
Далее Полюбин отметил, что торговая сеть региона обеспечена всеми необходимыми товарами, включая сахар. 

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