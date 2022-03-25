Казахстан договаривается с РФ о плановом импорте электроэнергии 

25 мар. 12:21

Руководство Казахстана проводит переговоры с российской стороной о плановом импорте электроэнергии, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы с Российской Федерацией договориться о так называемом плановом импорте электроэнергии. С российскими коллегами мы ведем переговоры о том, на каком объеме планового импорта мы должны остановиться", - сказал он в ходе брифинга.

Министр уточнил, что в прошлом году Казахстан перекрывал дефицит электроэнергии за счет перетоков из России.