Руководство Казахстана проводит переговоры с российской стороной о плановом импорте электроэнергии, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы с Российской Федерацией договориться о так называемом плановом импорте электроэнергии. С российскими коллегами мы ведем переговоры о том, на каком объеме планового импорта мы должны остановиться", - сказал он в ходе брифинга.
Министр уточнил, что в прошлом году Казахстан перекрывал дефицит электроэнергии за счет перетоков из России.
Казахстан договаривается с РФ о плановом импорте электроэнергии
Руководство Казахстана проводит переговоры с российской стороной о плановом импорте электроэнергии, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
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