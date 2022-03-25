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"Аэрофлот" запускает рейсы из Сочи в шесть стран 

&quot;Аэрофлот&quot; запускает рейсы из Сочи в шесть стран 

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает пресс-служба. 
Уточняется, что уже открыта продажа авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. "Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - говорится в сообщении перевозчика.

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