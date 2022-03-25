В Албании создается первая авиабаза НАТО на Балканах

25 мар. 12:19

Бывший советский военный аэродром Кучова в Албании модернизируется в соответствии с планом НАТО, завершить строительство первой авиабазы НАТО на Балканах планируется осенью 2023 года.

Авиабаза Кучова в Албании на протяжении многих лет использовалась как база для российских и китайских самолетов, теперь ее превращают в воздушную тактическую базу. Ожидается, что базой смогу пользоваться как НАТО, так и албанские военные.

Авиабаза Кучова расположена на юге Албании, она была построена в 1955 году. На ней в настоящее время содержатся старые самолеты МиГ, принадлежащие албанской армии.

"Это была сильная база, где в свое время проводилось много полетов и различных учений. Авиабаза Кучова была закрыта для полетов в 2005 году", - рассказал командующий авиабазой майор Аргиле Оллдаши, пишет агентство "Анадолу".

В последние годы на территории базы проводятся учения и тренировки пилотов албанских ВВС, а также международные учения, например многонациональные военные учения НАТО Defender-Europe в 2021 году.

Около 30 лет назад, после падения коммунистического режима в Албании, авиабаза была модернизирована в рамках двустороннего военного сотрудничества между Турцией и Албанией. В 2009 году Албания стала членом НАТО, было решено расширить партнерство страны и альянса в области обороны и безопасности. В 2019 году альянс решил построить в Албании военно-тактическую базу по случаю своего 70-летия, полевые работы по реализации проекта модернизации авиабазы Кучова начались в январе 2022 года.

Стоимость проекта модернизации базы в соответствии со стандартами НАТО составит порядка 45,8 млн евро.