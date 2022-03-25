США и ЕС учредили рабочую группу для снижения зависимости от российских нефти и газа

25 мар. 12:18

США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 марта на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили [о создании] совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности", - сказано в сообщении.

Основными целями рабочей группы называются диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ, передает ТАСС.