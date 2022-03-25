Минздрав РФ опроверг информацию о смерти Жириновского

25 мар. 11:55

Министерство здравоохранения РФ сообщает о том, что врачи оценивают состояние здоровья председателя ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное. Ему продолжает оказываться вся необходимая помощь. Заявление стало ответом на информацию о смерти политика, которая была опубликована рядом СМИ.

Данные о кончине парламентария также опроверг спикер ГД Вячеслав Володин. "Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое", - сообщил он.