В России выявили 25 382 случая COVID-19

25 мар. 11:50

В России за минувшие сутки выявили 25 382 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 237, в Москве - 1 086, в Подмосковье - 560. В Краснодарском крае - 714, в Ставропольском крае - 235, в Крыму - 391, в Дагестане - 67, в Кабардино-Балкарии - 41, в Адыгее - 72, в Карачаево-Черкесии - 25, в Северной Осетии - 33, в Ингушетии - 32, в Чечне - 23.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 750 390.

Госпитализированы за сутки 4 212 человек. Выздоровели за сутки 61 860 человек, с начала пандемии - 16 545 758.

Умерли за сутки 398 пациентов, за все время - 366 618.