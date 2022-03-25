Нарышкин: Россия переживает рубежный момент в истории

25 мар. 11:45

Россия сейчас переживает рубежный исторический момент, завил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Россия переживает рубежный исторический момент, к каким всегда была восприимчива великая русская литература", - сказал он, выступая на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2024 гг.

Ранее Нарышкин заявлял, что нынешняя ситуация для России - уже не "холодная", а вполне "горячая" война с Западом.