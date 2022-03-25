В Грозном обновят 48 улиц  

25 мар. 11:39

В пресс-службе Министерства автомобильных дорог Чечни сообщили о том, что 48 улиц и 59 км инженерных коммуникаций планируют отремонтировать в Грозном.

"Дорожные и коммунальные службы проведут совместные работы на 37 объектах текущего года, требующих замены подземных инженерных коммуникаций протяженностью более 59 километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Грозном уже произведена замена более 7 км сетей водоснабжения. Всего в 2022 году в чеченской столице в нормативное состояние приведут 48 улиц общей протяженностью 46,9 км.