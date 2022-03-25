На курорте "Газпром" погиб лыжник

25 мар. 11:35

На сочинском горнолыжном курорте "Газпром" погиб лыжник, он вылетел с трассы.

Трагедия произошла 21 марта. По предварительным данным, турист приехал в Сочи из Дзержинска, катаясь на лыжах, он вылетел с трассы. Очевидцы поспешили ему на помощь, но спасти туриста не удалось.

"По факту гибели 33-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина, пишут "Кубанские новости".