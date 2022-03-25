Россия ограничила движение средств в недружественные страны

25 мар. 11:31

Россия в ответ на заморозку Западом части своих резервов применила фактически зеркальную меру и ввела ограничения на движение средств в недружественные государства, сообщает Центробанк.

Регулятор напомнил, что власти уже запретили продавать ценные бумаги иностранным инвесторам и вывод средств из российской финансовой системы.

"Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", - сообщили в ЦБ.

По данным Банка России, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув $643,2 млрд. Данные о доле валют регулятор раскрывает с паузой в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%.