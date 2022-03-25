Почему ОАЭ открыто поддерживают Сирию

Визит сирийского президента Башара Асада в ОАЭ на минувших выходных обеспокоил наблюдателей в Вашингтоне. Поездка стала кульминацией серии событий, которые начались в 2018 году, когда министр иностранных дел ОАЭ признал, что исключение Сирии из Лиги арабских государств было серьезной ошибкой, как и разрыв дипломатических отношений с Дамаском. После этого была возобновлена работа посольства ОАЭ в Дамаске, и уже в прошлом году министр иностранных дел Абдулла ибн Заид посетил с визитом сирийскую столицу.

Middle East Eye отмечает, что на самом деле, ОАЭ открыто поддерживали отношения с Дамаском даже во время острой фазы конфликта: регулярные авиарейсы обеспечивали возможность перемещения для приближенных Асада. В государстве Персидского залива почти постоянно проживает сестра Асада, которая улетела из Сирии после убийства мужа, высокопоставленного государственного чиновника Ассефа Шавката.

В последние же годы отношения между ОАЭ и Сирией развиваются открыто в противовес США. В начале марта эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Саид Аль Мактум посетил павильон Сирии на выставке Expo 2020, после чего написал в Twitter о важности Сирии для арабского мира и цивилизации, подчеркнув, что страну необходимо защищать. В своих мемуарах Шейх Мохаммед с восхищением пишет о том, как в молодости Асад стремился к развитию Сирии. Он также отмечает важность Сирии для всех арабов.

Бизнес и торговые связи

Дубай способствовал развитию отношений между Сирией и ОАЭ, поскольку своим ростом город-государство во многом обязан вкладу сирийцам. Сирийские бизнесмены и политики, в том числе Садад Ибрагим Аль-Хусейни, Юсуф Ясин и Мааруф ад-Давалиби, сыграли ключевую роль в становлении Саудовской Аравии и ОАЭ в качестве нефтяных держав.

Торговые и бизнес-связи поддерживались даже во время войны в Сирии. До формального возобновления работы посольства ОАЭ в Дамаске неформальные встречи проводились через посредников в Дубае. Одновременно с тем родственные связи между Дамаском и ОАЭ восходят ко временам существования Договорного Омана, объединения шейхств южного берега Персидского залива под протекторатом Великобритании, существовавшего в XIX—XX веках на месте современных ОАЭ.

Вот почему неудивительно, что ОАЭ открыто призвали к снятию санкций, введенных в рамках закона Цезаря, который предусматривает наказание для сторон, сотрудничающих с Сирией. ОАЭ также оказывают медицинскую помощь и способствуют процессу сирийского регионального восстановления, тогда как другие государства Персидского залива сыграли важную роль в сохранении банковского сектора Сирии.

По словам сирийского экономиста Амера аль-Хусейна, несмотря на прохладные отношения между ОАЭ и Сирией в 2012-2018 годах, сегодня связи крепки. ”Это стало возможным благодаря переезду многих важных бизнесменов и политиков в ОАЭ, а также недискриминационной политике государства, которая позволяет сирийским предприятиям работать из Дубая и других эмиратов, поддерживая при этом связи с Сирией”, - говорит аль-Хусейн. По словам эксперта, поскольку на сегодняшний день конфликт исчерпан, ОАЭ могут предоставить сирийской экономике канал для региональной и глобальной торговли, одновременно с этим помогая восстанавливать страну.

Выйти из тени

После недавнего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ стало очевидно, что Турция отказалась от своей жесткой политики в отношении бывших оппонентов после того, как сирийский президент успешно использовал курдский вопрос, чтобы объединиться с истеблишментом сферы безопасности Абу-Даби и оказать давление на Анкару. По сообщениям, Турция выводит сотни военнослужащих из Сирии и перенаправляет их в Ирак.

Хотя Анкаре еще предстоит подтвердить официально сближение с Дамаском, очевидно, что Турция с большей вероятностью доверится ОАЭ, чем России, учитывая события на Украине.

Что касается отношений с Ираном, несмотря на активное сотрудничество в сфере безопасности, Сирия не поддерживает иранскую линию в Ливане и Ираке, на двух ключевых полях сражения в регионе, где как Саудовской Аравии, так и ОАЭ нужна помощь Дамаска.

В ОАЭ проживают влиятельные сирийские семьи и бизнесмены, которые никуда не девались, но лишь недавно вышли из тени. На фоне неопределенности на Украине и отказа лидеров государств Персидского залива следовать указаниям американского президента Джо Байдена, важно отметить, что ОАЭ процветают в первую очередь за счет своего статуса бизнес-хаба, и два важнейших торговых партнера, Китай и Индия, оба инвестируют в Сирию, несмотря на закон Цезаря.

ОАЭ все более открыто сотрудничают с Сирией. По словам бывшего сирийского министра, который сейчас живет в Дубае и играет активную роль в укреплении связей между двумя странами, отношения между сторонами никогда не ослабевали, ”они были заморожены, но наступила весна, и лед растаял”.