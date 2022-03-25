Россия откажется от постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ

25 мар. 11:15

Минтруда и МИД России разработали законопроект, согласно которому РФ 1 января 2023 года планирует денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, пишет РБК.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, поддержан государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

Документ о пенсиях в СНГ был подписан в 1992 году, выход из соглашения не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов.

Отмечается, что Россия уже заключила новое соглашение со странами ЕАЭС.

В записке к законопроекту отмечается, что "соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР". За 30 лет действия соглашения страны СНГ перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов, договор от 1992 года "уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем", а также не дает возможности "гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию".

Среди аргументов для отказа от соглашения - нагрузка на российский бюджет.

"В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под него уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.