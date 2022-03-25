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Польша не будет ждать новых заявлений Байдена

Польша не будет ждать новых заявлений Байдена

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что президент США Джо Байден не сделает никаких заявлений в ходе своего визита в республику.

Американский лидер прибудет в польский Жешув после обеда, где проведет встречу с расквартированными военными США. В субботу он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью.

"Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - цитирует Солоха РИА Новости.

При этом он отметил, что стороны намерены обсудить размещение в Польше постоянных военных баз США. "Мы об этом говорим. Будет об этом разговор", - добавил Солох.

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