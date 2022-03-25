Польша не будет ждать новых заявлений Байдена

25 мар. 11:07

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что президент США Джо Байден не сделает никаких заявлений в ходе своего визита в республику.

Американский лидер прибудет в польский Жешув после обеда, где проведет встречу с расквартированными военными США. В субботу он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью.

"Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - цитирует Солоха РИА Новости.

При этом он отметил, что стороны намерены обсудить размещение в Польше постоянных военных баз США. "Мы об этом говорим. Будет об этом разговор", - добавил Солох.