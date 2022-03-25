Жителям Узбекистана пообещали прохладные выходные

25 мар. 11:01

В предстоящие выходные в Узбекистане температура воздуха понизится до 12-15 градусов, предупреждает Узгидромет.

"Сегодня днем по большей части территории Узбекистана будет сухо и по-весеннему тепло. В дневные часы воздух прогреется до 16-19 градусов тепла, а по югу местами – до 22-25 градусов. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь", – сообщи синоптики в пятницу.

В субботу в республике ожидаются дожди, очередная порция влажного и прохладного воздуха зайдет на территорию страны, похолодает до 12-15 градусов, в отдельных районах возможно усиление ветра до 18-23 м/с.

В воскресенье дожди по большей части территории Узбекистана прекратятся, однако температура воздуха существенно не изменится.

В выходные в горных и предгорных районах республики селеопасно, в горах возможен сход лавин.