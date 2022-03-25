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ЦБ РФ: все российское золото находится в России

ЦБ РФ: все российское золото находится в России

Центробанк не вывозил золото из России, оно находится в хранилищах регулятора внутри страны, сообщает Банк России.

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - говорится в тексте.

Ранее Минфин США заявил, что действующие антироссийские санкции распространяются на любые сделки с золотом, которые имеют отношение к Банку России.

В Центробанке напомнили, что запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам 2021 года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 74 млн унций, или 2301,657 тонны.

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