Минобороны Азербайджана: армянская сторона вводит общественность в заблуждение

25 мар. 10:45

Министерство обороны Азербайджана сообщает о недостоверности заявлений Армении о якобы обострившейся ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило", - информирует оборонное ведомство.

Ранее армянская сторона распространила сообщение о том, что якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие.

"Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло. Никаких причин для беспокойства и волнения нет", - заверили в министерстве.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку, говорится в официальном сообщении.