В Госдуме предлагают проиллюстрировать российский паспорт

25 мар. 10:32

Обновить дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями России предлагает депутат Госдумы Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

"В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В паспорте могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей) в космосе, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии - самой большой по площади страны", - объяснил инициативу депутат.

По его мнению, российский паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России.

"В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", - поделился Хамзаев.