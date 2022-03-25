"Автоваз" переведет всех сотрудников на четырехдневку

25 мар. 10:17

С 6 июня "Автоваз" переходит на четырехдневный режим работы из-за кризиса в поставках компонентов, короткая неделя вводится на три месяца.

"В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АО "Автоваз" вводит режим четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на три месяца", - говорится в сообщении компании.

В "Автоваз" добавили, что четырехдневный режим будет распространяться на всех сотрудников.