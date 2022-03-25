Жительница Дагестана организовала нелегальную продажу "Лирики"

25 мар. 10:14

Полиция выявила преступную группировку, которая через интернет занималась продажей сильнодействующего препарата "Лирика", сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Было установлено, что создателем криминального бизнеса при помощи поставок "товара" из соседнего региона" была 36-летняя жительница Махачкалы. Совместно с двумя подельниками она закладывала препараты на территории города и продавала капсулы через одну из соцсетей.

Отмечается, что у задержанных изъяли свыше 500 капсул "Лирики", которые были выставлены на продажу.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").