Мостовой оценил непопадание сборной Италии на ЧМ-2022

25 мар. 10:06

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил о том, что поражение сборной Италии от команды Северной Македонии в стековом матче отбора на чемпионат мира-это катастрофа.

Напомним, что действующие чемпионы Европы уступили с минимальным счетом, пропустив мяч в добавленные минуты к основному времени встречи.

"Для Италии это шок и полная катастрофа", - сказал он.

По словам Мостового, итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло. "И задаёшься вопросом, а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться", - приводит слова собеседника "Чемпионат".