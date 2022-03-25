Узбекистанцы не могут попасть в Казахстан, несмотря на снятие ограничений

25 мар. 10:06

С 16 марта были сняты все ограничения по свободному пропуску граждан через наземные пункты пропуска на границе Узбекистана и Казахстана, однако узбекистанцы сообщают о проблемах с переходом границы - у них продолжают просить основание для въезда в Казахстан, пишет Podrobno.uz.

"Граница открыта, но пропускают только с основанием. <…> Все обрадовались, что граница открылась, но ничего пока не изменилось", – пишет пользовательница в сообществе "Потребитель.уз".

В связи с открытием границ были анонсированы автобусы в Казахстан с 16 марта, но пока не появилось ни расписания, ни цен.

В справочной Ташкентского автовокзала уточнили, что границу открыл только Узбекистан, а казахская граница еще закрыта. МИД Казахстана подтверждает - страна пока не сняла ограничения на въезд через сухопутные участки госграницы.