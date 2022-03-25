Злостный нарушитель устроил ДТП в Ессентуках

25 мар. 10:05

Два человека пострадали в результате ДТП на улице Гааза в Ессентуках. Пострадавшие госпитализированы. По данным местных правоохранителей, участниками аварии стали автомобили BMW и Тойоты 4Ranner.

Установлено, что виновником аварии стал водитель BMW, который вылетел на встречную полосу, так как превысил скорость при проигнорированных сложных метеорологических условиях. Итогом нарушения стало лобовое ДТП.

Уточняется, что водитель иномарки 45 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД за последние 2 года.