В Грузии сообщили о росте экспорта в Россию

25 мар. 9:43

Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале текущего года вырос на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $274,6 млн, а экспорт из России в Грузию - на 35,6%, пишет Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Так, в Россию из Грузии за первый месяц 2022 года вывезли 17,2 тыс тонн минеральной и пресной воды, 17,7 тыс тонн ферросплавов, 7,2 тыс тонн натурального виноградного вина и так далее.

Как подчеркнули в ведомстве, Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Из России в январе-феврале завезли пшеничную муку общим весом 22,9 тыс тонн.

Кроме того, из России завезли порядка 77,2 тыс тонн природного и попутного газов, 29,7 тыс тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.